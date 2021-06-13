Adana Demirspor, Bolasie transferini bitirdi

Adana Demirspor ses getiren girişimlerini sonuçlandırmaya başladı. Lacivert-Mavililer, uzun bir süredir Çaykur Rizespor 'un temas halinde olduğu Yannick Bolasie'nin transferini bitirdi. Geçen sezonu Middlesbrough'da kiralık olarak geçiren yıldız oyuncunun İngiliz ekibindeki sözleşmesi sona erdi ve boşa çıktı. Türkiye seçeneğini değerlendiren Bolasie, kararını Adana Demirspor'dan yana kullandı.

28.9 milyon Euro ödenmişti

32yaşındaki kanat oyuncusu Yannick Bolasie aksilik olmazsa11 Temmuz'da Adana Demirspor'un kampına dahil olacak. Forvet ve kanat mevkiinde rol alabilen Bolasie, geçtiğimiz sezon 15 maça çıkarken 3 gol atıp, 4 asist yapmıştı. Transfermarkt'te 1,5 milyon Euro değer biçilen oyuncu 2016 yılında bir başka Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 28.9 milyon Euro'ya transfer edilmişti.