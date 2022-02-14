Adana Demirspor, Beşiktaş karşılaşmasına hazır

Yeni Adana Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde 40 puanla 3’üncü sırada yer alan Mavi-Lacivertliler, 7’nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, Beşiktaş ’ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor. Adana Demirspor’da, sakatlığı bulunan Simon Deli Siyah-Beyazlı takım karşısında forma giyemeyecek. Süper Lig ’in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kalmıştı.

Adana Demirspor'un kozu Mario Balotelli

Bu sezon attığı 10 golle Adana Demirspor’un en skorer oyuncusu olan Mario Balotelli, birçok istatistikte ön plana çıkıyor. Ligde en fazla toplam şut çeken isim olan İtalyan futbolcu, isabet tutturmada da ligin en iyisi. Rakip kaleye bu sezon 75 kez şut gönderen Balotelli, 32’sinde çerçeveyi buldu. Beşiktaş’a ilk yarıdaki 3-3’lük maçta 2 gol atan Balotelli, Demirspor’la adeta küllerinden yeniden doğup İtalya Milli Takımı’na tekrar seçilmişti. Tecrübeli oyuncu, bugün de Beşiktaş filelerini boş geçmemeye çalışacak.

Hazırlıklar tamam

Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, kondisyon ve taktik programı uygulandı. Ligdeki çıkışını sürdürmeyi planlayan Demirspor, evinde oynayacağı Beşiktaş engelini de aşmayı hedefliyor. Montella, takımın formda ismi Mario Balotelli’ye ek olarak Matias Vargas’a da güveniyor. Bu sezon 10 asisti bulunan Arjantinli, bu akşam ev sahibi ekibin en önemli kozlarından birisi olacak.

Hedef, 42 yıl sonra galibiyet

Beşiktaş ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak bu karşılaşmaların tamamında gol yiyen Adana Demirspor, son galibiyetini kalesini gole kapatabildiği son mücadelede aldı. Demirspor, Şubat 1988’de oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Ev sahibi ekip, bu akşam kazanırsa 42 yıl sonra bir ilki başarmış olacak.

Son 6 maçta kayıp yok

Bu sezon evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Adana Demirspor, 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Demirspor, bu karşılaşmaların beşinde kalesini gole kapattı ve sadece Kayserispor karşısında bir gol yedi. Öte yandan Demirspor, İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçında puan kaybetmedi.