"Şu an bir oyuncu Adana’da. Yabancı. İsmini vermeyeyim arkadaşlar duyurunca öğreniriz. Transfer listemizde Başakşehir’den kaleci Muhammed, Trabzon’dan Yusuf, Galatasaray ’dan Yunus var." diyen Başkan Sancak, yayıncı kuruluşun indirim taleplerine de değindi. İşte, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın açıklamalarından kesitler.

" Süper Lig 'den daha zor..."

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Murat Sancak, ''Süper Lig’den daha zor bir lig olduğunu söyleyebilirim. Çok mücadele gerektiren bir lig 1. Lig. Güzel oldu. Öyle diyeyim. O gün şampiyonluk maçından sonra bir demecim olmuştu. “26 yıl nasıl çıkamadıysak, 26 yıl gitmemeliyiz” diye. Bence onun planlarını yapmalıyız." dedi.

"Raiola işini yapıyor..."

Balotelli transferinden ötürü oyuncunun menajeri Mina Raiola'ya teşekkürlerini sunan Sancak: "Öyle bir dünya yıldızını ülkemize kazandırmak apayrı bir gurur. Bunlar parayla olacak şeyler değil. Bizim verdiğimizin 2-2.5 katını teklif eden kulüpler de vardı. İkimiz oturduk burada. Şehri de gösterdik. İyi bir hava aldı ve imzaladı. Burada Raiola’ya da teşekkür etmek lazım. Emin olun vereceğimizi de almadan gitti adam. Menajerlik payını almadan gitti. Yüzde 20 alacaktı, yüzde 10 verdik. Onu da nakit almadı. Adam işini yapıyor Allah hayırlısıyla yemeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"Balotelli hemen gelmek istiyor..."

Yıldız forvetin bir an önce antrenmanlara başlamak istediğini belirten Sancak: "Adana Demirspor’un 3 yıllık projesini anlattık. Takım ortamını anlattık, takımı anlattık. E bizi de gördü. Buraya erken de gelmeyi planlıyor. Balotelli gibi bir adam bunu yapmaz. Dün sportif direktörümüzü aramış hemen gelmek istiyorum demiş." şeklinde konuştu.

Başkan Sancak ayrıca oyuncuyla ilgili: "Burada göstereceği performansla para kazandıracak. Zaten 4 milyon Euro serbest kalma maddesi koyduk. Kolay kolay vermeyiz ama mecbur kalırsak vereceğiz yani yapacak bir şey yok." ifadelerine yer verdi.

David Luiz transferi

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın transfer sürecine dair diğer açıklamaları şu şekilde:

David Luiz şöyle, biz Fonte’yi düşündük. O olmayınca menajerleri bize onu önerdi. Ama olacak diye bir şey yok. Olmama ihtimali yüksek. Daha başka yerlere alacağımız oyuncular da var. Kadroyu yıldızlarla doldursak olmaz.

Muhammed, Yusuf, Yunus...

Şu an bir oyuncu Adana’da. Yabancı. İsmini vermeyeyim arkadaşlar duyurunca öğreniriz. Transfer listemizde Başakşehir’den kaleci Muhammed, Trabzon’dan Yusuf, Galatasaray’dan Yunus var.

Yusuf için hocanın kararını bekliyoruz. Diğer oyuncular için de öyle. Toplam 10 transferle yaz transfer dönemini kapatacağız inşallah.

"Yabancı oynatılamayacak..."

Önümüzdeki sezondan itibaren yürürlüğe girecek yabancı kararını eleştiren Sancak: "Ben zaten federasyonun toplantısında kendi fikrimi dile getirmiştim. 8 oyuncuya düşürüyorsan 6 tane oyuncunun yedekte olmaması lazım diye. Çünkü o kadar zengin kulüpler değiliz. Bence serbest bırakılması lazım. Bütün kulüplerin ortak bildirisi federasyona iletildi. Düşünebiliyor musunuz 8 tane oyuncu, 3 oyuncu yerli olmak zorunda. Yabancı oynatılamayacak. 9 yabancı hatası da sıklıkla yapılabilir. 3 yabancı aldık ama o bölgelerin yedeğini de almak lazım. Yani inşallah bu kadar kulüplerin imza attığı bir bildiriye en azından olumlu cevap verilir." açıklamasında bulundu.