Süper Lig 'de dün akşama Vincenzo Montella & Mario Balotelli tartışması gündemini vurdu. Adana Demirspor'un Ümraniyespor'u Kevin Rodrigues'in golüyle 1-0 yendiği maçın ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü. Bir hayli kızgın olduğu gözlenen Montella'yı Adana Demirsporlu diğer oyuncular sakinleştirmekte güçlük çekti.

"HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİR"

Güney ekibinin Başkanı Murat Sancak ise konu hakkında ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Sancak, "Boşverin, galibiyetin zevkini çıkartın, her şey göründüğü gibi değildir, bir şey varsa biz çözeriz, kendinizi yormayın. #Balotelli" ifadesini kullandı.

"BİR BALOTELLI GİDER, BAŞKA BALOTELLI GELİR"

Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselmesinde ve ligdeki başarısında yaptığı transferlerle pay sahibi olan Başkan Sancak, Fenerbahçe maçının ardından Balotelli hakkında şu sözleri söylemişti:

"Gidecekse de gitsin canım dünyanın sonu değil. Bir Balotelli gider, başka Balotelli gelir. Dzyuba’yı gitme ihtimaline karşı aldık. Tekliflere açığız. Bende indirim yok, bende pazarlık yok. 4 milyon Euro yatıran herkes alabilir. Bankaya yatıran parayı düdüğü çalar. 4 milyon verdikten sonra yok diyemiyorum zaten, serbest kalma maddesi 4 milyon Euro. Herkese duyurum olsun; almak isteyen buyursun alsın götürsün."

"BEKLENTİMİN ALTINDA KALDI"

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ise maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu konuda bir şey söylememe gerek yok. Sadece kendi beklentilerimin altında kaldı. Maçın sonunda böyle gerginlikler olabilir. Onun dışında bir şey söylemeyeceğim." dedi.



