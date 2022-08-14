Süper Lig 'in 2. haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Sivasspor 'u rahat geçti. Adana ekibi Belhanda, Onyekuru ve Akintola'nın golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Mücadelenin ardından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin durumuna ise Sancak maçın ardından yaptığı açıklamada flaş sözlerle yanıt verdi.

Murat Sancak maçın ardından yaptığı açıklamada, "Balotelli kalırsa başımızın üstünde yeri var ama gitmek isteyeni de zorla tutmayız. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Eğer gitmek isterse ödeyen takım alıp götürebilir." ifadelerini kullandı.

Sivasspor maçında Mario Balotelli yedek olarak başladı. 64. dakikada Assombalonga'nın yerine oyuna dahil oldu.

Montella'dan Balotelli açıklaması

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında da Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, kendisine yöneltilen Balotelli sorularına " Transfer süreçlerini ben yönetmiyorum ve Balotelli ile ilgili bir karar verilecekse ben vermek istemem. Ben, takımı maça hazırlayıp sahada nasıl dizileceği ile ilgileniyorum." yanıtını verdi.

Adana'da küllerinden yeniden doğdu

Geçtiğimiz sezon başında vefat eden ünlü menajer Mino Raiola ile birlikte Adana'ya gelerek dünya futbolunun en çok konuşulan transferlerinden birine imza atan Adana Demirspor, İtalyanlar'ın hırçın çocuğu Balotelli'yi renklerine katmıştı. Akıllarda birçok soru işareti olmasına rağmen Samet Aybaba dönemi sonrası Montella ile birlikte çıkışa geçen yıldız futbolcu yeniden Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Balotelli geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 31 maçta 18 gol attı ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

Elit hocalarla çalıştı

Oynadığı ilk büyük kulüp olan Inter’in formasını 16 Aralık 2007 tarihinde giyen Balotelli, o dönemin teknik direktörü Roberto Mancini ile birlikte Jose Mourinho, Massimiliano Allegri, Seedorf, Brendan Rodgers gibi elit isimlerle çalıştı.

Her yıl spor yazarları tarafından Avrupa’daki genç oyunculara verilen ve Lionel Messi, Paul Pogba, Kylian Mbappé ve Erling Haaland gibi isimlerin de kazandığı “Golden Boy” ödülüne layık görülmüştü.

Özellikle 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ülkesi İtalya adına attığı gol sonrası formasını çıkartarak yaşadığı sevinçle çok konuşulmuştu. Özel hayatında arabası sık sık çekilen, “Neden hep ben?” yazılı tişörtünü attığı gol sonrası gösterebilecek kadar özgüven sahibi olan Balotelli, yaşadığı sahadışı olaylarının, en az saha içi başarısı kadar çok konuşulduğu bir futbolcu oldu.

Mario Balotelli kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya , Brescia ve Monza formalarını giydi.





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