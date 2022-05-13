Adana Demirspor'un İtalya'nın Monza takımından transfer ettiği Mario Balotelli, bu sezonki performansıyla alkış aldı. Süper Lig 'de 12 ve Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere şu ana kadar 13 gole imzasını atan yıldız futbolcu, toplamda 6 da asist yaptı.

İTALYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI

31 yaşındaki santrfor yükselen grafiğiyle bu sezon İtalya Milli Takımı'ndan da uzun süre sonra ilk kez davet alırken, gelecek sezonki durumu ise merak konusu oldu. Hakkında çeşitli transfer söylentileri çıkan Balotelli için, kulübün en yetkili isminden açıklama geldi.

SANCAK: İKİ YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Skorer'e konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "Mario Balotelli ve birçok oyuncumuza teklifler var. Balotelli'ye Avrupa takımları ile Arap takımlarından teklifler var. Kulübümüzle iki yıl daha sözleşmesi var ve biz kendisini bırakmayı düşünmüyoruz. Ancak ederini bulur bir teklif olması durumunda kulüp menfaati açısından bakarız. Balotelli için Türkiye'de bir kulüpten teklif almadık; ancak ilgilenenler olduğunu duyuyoruz" dedi.

'GELECEK SEZON HEDEFİMİZ İLK 10'

Lacivert-mavililerin ligde son dört maçını kaybederek üst üste yenilgiler aldığını ve Avrupa kupalarına katılımdan uzaklaştığını belirten Murat Sancak "İki maçımız daha kaldı sezonu tamamlamak için. Gelecek sezon ligde hedefimiz ilk 10 sıra içerisinde yer almak olacak" diye konuştu.

31 yaşındaki futbolcu bu sezon 31 maça çıkarken, 13 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 da gol pası verdi.









(Skorer)