Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Giresunspor yenilgisinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

"Evet dün geçti. Tek kelimeyle rezalet. 3 maç var, hala iddiamız devam ediyor, başarı da, başarısızlık da var maalesef. Son 3 maç iddiamız var daha, olursa ne ala olmazsa da dünyanın sonu değil. Bir bakın dün sevinenler ne için sevindiğini, biz de o durumda olabilirdik, nerden nereye, şükür.

"RUHUNU ORTAYA KOYMAYANLARLA DEVAM EDİLMEYECEK"

Şunu bilin ruhunu ortaya koymayanlarla devam edilmeyecek, amacı sadece para olanla da yürümeyeceğiz ,ama şunu bilin gelirler yüzde 25 düşen, maliyetler yüzde 120 artan bir yıla gireceğiz, bir de spor yasası. Allah herkesin yardımcısı olsun."