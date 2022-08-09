Süper Lig ’in ilk hafta maçında Adana Demirspor, Giresunspor'un konuğu oldu. Mavi Şimşekler maçı 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından bazı Adana Demirspor taraftarlarının Giresun il sınırı tabelasına taraftar grubu çıkartmaları yapıştırmasına kulüp başkanı Murat Sancak tepki gösterdi.

"Takımına ihanet eden birkaç kişi oldu"

Başkan Murat Sancak açıklamasında, ‘’Giresun deplasmanından 3 puanla döndük ama maalesef kendini bilmez ve takımına ihanet eden birkaç kişi oldu. Bu ve buna benzer olay yapan kişileri aramızdan ayıklamak, herkesin görevidir. Dost şehrimizin isim tabelasına yapılanlar kabul edilemez. Giresunlu dostlarımızdan özür dileriz’’ ifadesini kullandı.







