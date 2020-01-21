Adana Demirspor, Balıkesirspor’a acımadı

TFF 1. Lig’in 18. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Ligde son 3 maçında galip gelen Adana Demirspor, rakibini 6-1 yenerek ikinci yarıya güzel bir başlangıç yaptı. 6. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Erkan Zengin’in ceza sahası içinde Dibba’ya verdiği pasta oyuncunun plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 35’te Volkan Şen’in kullandığı kornerde Hasan Kılıç’ın şutu ağlarla buluştu: 0-2. 37’de Erkan Zengin, kaleci Vukovic’in yanından topu ağlara gönderdi: 0-3.

39’da Dibba’nın pası ile ceza sahasına giren Aosman, farkı 4’e çıkardı: 0-4. 59’da Dibba meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5. 68’de gelişen Adana Demirspor atağında Erkan Zengin’in ceza sahası içine ortaladığı topa Volkan Şen ağlarla buluşturdu: 0-6. 77’de ise Balıkesirspor’un tek golünü Nemanja Andusıc kaydetti: 1-6. Adana Demir bu galibiyetle 8. sıraya çıkıp 2. basamaktaki B.B. Erzurum ile farkı 4 puana indirdi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Bingül, Muhammet Yumak

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Kağan Kayalı (Dk. 46 Ezeh), Abdülkadir Kayalı, Malle (Dk. 56 Andusic), Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Mrsic, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 54 Celal Emir Dede)

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman (Dk. 81 Sinan Kurt), Vedat Bora, Dibba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Volkan Şen, Hasan Kılıç (Dk. 73 Tevfik Altındağ), Erkan Zengin, Rassoul

Goller: Dk. 6 ve 59 Dibba, Dk. 35 Hasan Kılıç, Dk. 36 Erkan Zengin, Dk. 39 Aosman, Dk. 68 Volkan Şen (Adana Demirspor), Dk. 76 Andusic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Berat Aydoğdu, Dk.19 Otoo, Dk. 31 Serdar Güncü, Dk. 65 Vukovic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)