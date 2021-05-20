Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, koronadan yaşamını yitirdi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kovid-19 servisi yoğun bakımında tedavi gören Çalık, yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Şentürk Çalık’ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.