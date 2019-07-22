Adana Demirspor antrenman yaptı

ADANA,(DHA) - LİG hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana Demirspor günü iki antrenman yaparak geçirdi.

Teknik Direktörü Ümit Özat nezaretinde yapılan çalışmalarda futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 gündür antrenmanlara çıkmayan Rassoul'un sağlık ekibi tarafından tedavisi tamamlandı ve başarılı futbolcu takımla birlikte antrenmanlara başladı. Sabah ve akşam yapılan çalışmalara kamp kadrosunda yer alan tüm futbolcular katıldılar. Öte yandan mavi lacivertli takımın başarılı kalecisi Kurtuluş Yurt, 29'ncu yaş gününü takım arkadaşları ile birlikte kutladı. Öğle yemeğinin ardından yapılan sürpriz doğum günü kutlaması karşısında duygulanan tecrübeli file bekçisini teknik heyet,takım arkadaşları ve kulüp personelleri tebrik etti.

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