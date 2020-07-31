Adana Demirspor’un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar Play-Off finalinde eski takımı karşısına çıktı. Geçen sezon 2. Lig Play-Off finalinde Sakarya’yı devirip 1. Lig bileti alan Fatih Karagümrük’ü çalıştıran isim olan Dumlupınar, 7. haftadaki Eskişehir maçının ardından İstanbul ekibinden ayrılmıştı.

Son 8 haftaya girilirken genç teknik adam Adana Demirspor’un başına geçti. İkincilik şansını sondan 3. haftada iç sahadaki Altay beraberliği ile kaçıran Dumlupınar, finalde de Karagümrük’e kaybetmenin hüznünü yaşadı, üst üste ikinci zaferden oldu.

Adana Demirspor, 5. kez kaybetti

Adana Demir 2011- 2012 sezonundan bu yana mücadele ettiği 1. Lig’de bir kez daha Play-Off’ta takıldı. 5’inci kez Süper Lig kapısına gelen Mavi- Lacivertliler yine boynu bükük ayrıldı sahadan. 2015-2016 sezonunda finalde Alanyaspor’a yine penaltı atışları ile kaybedip Süper Lig kapısından dönen Güney ekibi, dün akşam da Karagümrük karşısında aynı sonu yaşadı. Adana Demirspor 3 sezonda da yarı finalden öteye geçememişti.

‘Taraftarımıza üzülüyorum’

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak karşılaşma sonrasında oldukça üzüntülüydü. Mavi-Lacivertliler’i Süper Lig’e çıkarmak için büyük yatırım yapan Sancak A Spor’a konuştu. “Karagümrük’ü tebrik ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Murat Sancak şunları söyledi: “Netice itibarıyla atamayan eleniyor. Kimin nasibi ise o çıkıyor, ötesi yalan. En çok taraftarımıza üzülüyorum. Taraftarımız üzülmesin, dünyanın sonu değil, bir yıl gecikmeli çıkacağız inşallah”