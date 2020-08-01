Adana Demir’in ‘Süper’ inadı

Süper Lig hedefine ulaşamayan Adana Demirspor’da üzüntü hakim. Başkan Murat Sancak, “Önümüzdeki yıl ilk 2’den direkt çıkacağız inşallah. Kadromuza ona göre takviyeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

01 Ağustos 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Adana Demir’in ‘Süper’ inadı

100 milyon Lira’yı bulan kadro maliyetine rağmen Süper Lig hedefine ulaşamayan Adana Demirspor’da üzüntü hakim. Ancak Şimşekler vazgeçmiyor. Başkan Murat Sancak, “Üzgünüz. Çok isterdik, Adana şehri, taraftarı, 81 ilden bizim çıkmamızı isteyen çok vardı ama çok isteyince bazen olmuyor, olmadı. Allah nasip etmedi, yapacak bir şey yok. Önümüzdeki yıl ilk 2’den direkt çıkacağız inşallah. Kadromuza ona göre takviyeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

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