Adana Demir’in ‘Süper’ inadı

100 milyon Lira’yı bulan kadro maliyetine rağmen Süper Lig hedefine ulaşamayan Adana Demirspor’da üzüntü hakim. Ancak Şimşekler vazgeçmiyor. Başkan Murat Sancak, “Üzgünüz. Çok isterdik, Adana şehri, taraftarı, 81 ilden bizim çıkmamızı isteyen çok vardı ama çok isteyince bazen olmuyor, olmadı. Allah nasip etmedi, yapacak bir şey yok. Önümüzdeki yıl ilk 2’den direkt çıkacağız inşallah. Kadromuza ona göre takviyeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun planlamasına kısa zamanda başlayacak Adana Demirspor yine iddialı