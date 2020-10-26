Sezona Süper Lig parolası ile giren Adana Demirspor, Bandırmaspor deplasmanına konuk oldu. Ligin alt sıralarında yer alan ve üst sıralara çıkmak isteyen Ban Ban, golü kalesinde erken gördü. Maçın henüz 12. dakikasında Mehmet Akyüz'ün golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti. Devrenin kalanında da baskıyı sürdüren Mavi Şimşekler, soyunma odasına da 1-0 önde girdi. 49. dakikada Mehmet Akyüz bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 59. dakikasında Mehmet Akyüz kendisinin 3 takımının 3. golüne imza atarak hat-trick yaptı.

Ban Ban'dan hayal kırıklığı

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol sesi çıkmadı. Adana Demirspor, kendisi gibi Süper Lig'e çıkmak isteyen Samsunspor ile oynanacağı mücadele öncesinde puanları eşitleme başarısı gösterdi. Tek galibiyeti bulunan Bandırma ise 7 hafta sonunda topladığı 5 puan ile hayal kırıklığı yaşadı.



