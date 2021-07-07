Adana Demirspor'da transfer bitmiyor...26 yıl sonra Süper Lig 'e çıkan ve Younes Belhanda transferiyle gündemi sarsan Mavi Şimşekler, son olarak Mario Balotelli'ye imza attırmıştı ve tüm dünyada ses getirmişti. Bombaları art arda patlatmak isteyen Adana ekibi, kanat için Bruma'yla ilgilenirken, orta sahaya da yıldız bir ismi getiriyor: Clement Grenier

Balotelli'yi getirmişti

Kariyerinde Lyon, Roma, Guingamp ve Rennes formaları giyen 30 yaşındaki futbolcu için görüşmeler başladı. Balotelli'yi, Türkiye'ye getiren menajer Mustafa Kaan Toker, Grenier için de devrede. Bu transfer için kulüpten tam yetki alan Toker, Balotelli ve Belhanda transferlerini örnek göstererek, Adana Demir'in yeni sezondaki iddiasını Fransız oyuncuya anlatıyor.

Okan Çellik / Fanatik Özel