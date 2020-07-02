Adana Demir koptu geliyor!

TFF 1’inci Lig’in 31’inci haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golünü 21’inci dakikada Hamroun atarken, Adana Demirspor’u galibiyete taşıyan goller 55’inci dakikada Sinan ve 60’ıncı dakikada Volkan Şen’den geldi. 7’nci dakikada B.B. Erzurumspor defansının arkasına sarkan Erkan Zengin’in şutunda Sehic, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Perdeyi Hamroun açtı

21’inci dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Hamroun, cezaalanına girerken sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş’un yanından ağlara gitti: 1-0. 34’üncü dakikada Volkan Şen’in şutunda Sehic topu yumrukladı. Bir anda pozisyona giren Erkan Zengin’in dokunduğu topu defans kornere gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca devre ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Volkan müthiş vurdu...

53’üncü dakikada ceza alanına yaklaşan Sinan sert vurdu, kaleci Sehic topu son anda uzanarak parmaklarıyla kornere çeldi. 55’inci dakikada sol kanattan Volkan’ın ortasında Sinan, sert vurdu, top ağlara gitti: 1-1. 60’ıncı dakikada Volkan Şen, B.B. Erzurumspor defansını geçerek soldan ceza sahasına girip sert vurdu, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-2. 66’ncı dakikada Aykut, yaklaşık 30 metreden sert vurdu, kaleci Kurtuluş son anda parmaklarıyla kornere gönderdi. Duraklamalar sebebiyle hakem Ali Palabıyık’ın 7 dakika uzattığı mücadeleyi 2-1 kazanan Adana Demirspor rakibinden 2.’lik koltuğunu devraldı. Süper Lig’de en son 1994-1995 sezonunda mücadele eden Mavi-Lacivertliler, 25 yıllık özlemi dindirmek için son 3 haftaya girilirken büyük bir avantaj yakaladı.