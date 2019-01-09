Adana Demir için büyük gün!

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, gözünü Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e dikti. Sneijder, bizzat teknik direktör Yılmaz Vural’ın kendisine yaptığı teklife bugün yanıt verecek.

09 Ocak 2019, Çarşamba 05:59
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Adana Demir için büyük gün!

Sezona ‘Süper Lig’ parolası ile başlayan ve bu doğrultuda Anderson, Herve Kage ve Michael Pote gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor, gözünü Wesley Sneijder’e dikmişti.

Güney ekibi, Katar temsilcisi Al Gharafa’dan ayrılmaya hazırlanan Hollandalı yıldıza ilk teklifini iletmiş ve beklemeye geçmişti. Sneijder, bizzat teknik direktör Yılmaz Vural’ın kendisine yaptığı teklife bugün yanıt verecek.

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