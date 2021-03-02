Adana başladı, Tuzlaspor bitirdi

Haftanın kapanışına Tuzla damgası... Mavi-Beyazlılar, Adanaspor’u 3-2 yenerek 41 puana ulaştı, Play-Off yarışına tutundu. Ali Tandoğan’la yollarını ayırdıktan sonra takımı yeniden Taner Taşkın’a emanet eden İstanbul ekibi iki kez geriye düştüğü maçı kazandı. 32’de Ozegovic ile Adana öne geçti: 0-1. 56’da Anıl ile Tuzla beraberliği yakaladı: 1-1. 69’da Ahmethan’ın direkten dönen vuruşunu tamamlayan Atalay’la konuk ekip yine üstünlük sağladı: 1-2. 79’da beraberlik golünü atan Thuram 87’de Canberk’in elle oynadığı pozisyonda kazanılan penaltı atışında da topu filelere gönderdi, Tuzla’ya zaferi getirdi: 3-2. Bu skorla İstanbul ekibi Süper Lig şansını sürdürdü. Adana’nın galibiyet özlemi 5 maça çıktı.