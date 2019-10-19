Adana Basketbol - Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 56-85

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Adana Basketbol'u 85-56 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyet ile ligdeki ikinci maçını da kazanırken, ev sahibi Adana Basketbol ise ilk yenilgisini aldı.

SALON: Adana Atatürk

HAKEMLER: Fatih Güler, Alper Elçikoca, Batuhan Söylemezoğlu

ADANA BASKETBOL: Melis Uçar 2, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Sera Özelçi, Ivashchanka 12, Adams 9, Nuran Tutsak 5, Sevgi Tonguç 5, Prince 6, Dikaioulaku 12

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Williams 18, Ayşe Cora 5, Olcay Çakır 5, Doğa Adıcan, Sevgi Uzun 10, Tuğçe Canıtez 3, Iagupova 17, Zandalasini 9, Esra Ural Topuz, Stokes 16, Lebrato 2

1'İNCİ PERİYOT: 14-23

DEVRE: 28-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 40-64