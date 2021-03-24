Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonun son haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü'nü (ÇBK) konuk etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Mersin temsilcisi, karşılaşmayı 90-51 kazandı. Müsabakanın en skorer ismi 27 sayı ile Manolya Kurtulmuş oldu.

OYUNCULARIMI KUTLUYORUM

Müsabakayı değerlendiren ÇBK Başantrenörü Olcay Orak, "Normal sezonu galibiyetle tamamladığımız için mutluyuz. Rehavete kapılmadan mücadele eden, savaşmayı bırakmayıp güzel bir galibiyet alan oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde play-off müsabakaları var. En iyi şekilde hazırlanarak, kentimizi play-off maçlarında da başarıyla temsil etmek istiyoruz" dedi.

SALON: Adana Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digilli, Seda Esen

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BASKETBOL: Ezgi Manlacı 5, Ladin Özel 4, Öykü Taşkın 21, Gülfer Tokatlı 5, İlknur Yıldızhan 12, Sude Güler 2, Elif Nisa Ercan 2, Güneş Köksal, Sinem Karacan, Ayşe Burcu Karagül

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ: Manolya Kurtulmuş 27, Melis Talay 8, Gökşen Fitik 16, Yeliz Doğan 10, İlayda Güner 11, Şevval Akalan 16, Berfin Demir 2, Elanur Menteş, Cristine Anigwe, Fatmanur Karakaş,

1'İNCİ PERİYOT: 12-25

İLK YARI: 30-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-69

DHA