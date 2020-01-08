Adama Traore’ye NFL’den teklif!

İngiltere Premier Ligi’nde Wolverhampton’da kariyerini sürdüren ve eski kulübü Barcelona’nın yanı sıra Manchester City’nin de peşinde olduğu Adama Traore’nin, daha önce Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarından teklif aldığı ortaya çıktı.

Son 7 yılda vücudunda inanılmaz bir gelişme olan ve buna rağmen hiç ağırlık kaldırmadığını belirten 23 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibindeki takım arkadaşı Romain Saiss, “Traore, Barcelona’dayken NFL takımlarının ona karşı ciddi bir ilgisi varmış. Ona daha önce, ‘Adeta bir Amerikan futbolcusu gibi koşuyorsun’ demiştim. Her gün spor salonundayız ama hiç ağırlık kaldırdığını görmedim” dedi.