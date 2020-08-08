UEFA Avrupa Ligi’nde 1-1’in rövanşında İngiliz ekibi Wolverhampton (Wolves), sahasında kadrosunda eski Fenerbahçeli Valbuena’yı bulunduran Olympiakos’u tek golle geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Ev sahibinin en önemli yıldızlarından olan ve güçlü fiziğinin yanı sıra hızıyla dikkatleri çeken Adama Traore’nin maç öncesi de bir sırrı ortaya çıktı.

Traore’nin, rakiplerinin kendisini koşarken tutamaması için kollarına yağ sürdüğü öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, işe yaradığını düşündüğü bu yöntemi bir süredir denediği bildirildi.





Wolverhampton’ın yıldızı Traore, rakiplerinin onu yakalamaması için maç öncesi kollarına Kırkpınar’da mücadele eden pehlivanlar gibi yağ sürüyor.