Adama Traore için 70 milyon Euro

Barcelona altyapısından yetişen ve İngiltere Premier Ligi’nde Wolverhampton forması giyen Adama Traore, son dönemdeki başarılı performansının ardından devlerin radarına girdi.

Kuvvetinin yanı sıra son derece hızlı bir oyuncu olmasıyla da bilinen Traore için son transfer iddiası İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun’dan geldi.

The Sun, kulübüyle sözleşmesi 2023’te bitecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun peşine, yetiştiği kulüp olan Barcelona’nın yanı sıra Premier Lig’den Manchester City’nin talip olduğunu yazdı. Wolverhampton’ın ise bonservis bedeli olarak 70 milyon Euro (468.4 milyon TL) talep ettiği bildirildi.