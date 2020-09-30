Adam Voleybol’da tempo arttı

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Adam Voleybol takımında yeni hazırlıkları günde çift idmanla devam ediyor. Gaziantep’i başarıyla temsil etmek isteyen sarı lacivertli takımda baş antrenör Şükrü Çobanoğlu işi çok sıkı tutuyor.

İlk hazırlık maçı Fenerbahçe ile yapılacak

Yaklaşık 1 aydır Gaziantep’te çalışmalarını sürdüren Adam Voleybol takımı hafta sonu ilk hazırlık maçını oynayacak. Cuma günü İstanbul’a gidecek olan sarı lacivertli takım, Fenerbahçe Voleybol takımıyla hazırlık maçı oynayacak.

Çalışmalar çok iyi gidiyor

Takım baş antrenörü Şükrü Çobanoğlu yeni sezon hazırlıklarının çok iyi gittiğini belirterek, “Sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Şu ana kadar yapılan çalışmalardan memnunum. Oynayacağımız hazırlık maçlarıyla takımın son durumunu göreceğiz. Sezonun ilk haftasında oynayacağı Numune maçına kadar hazır hale gelmek istiyoruz” dedi.

İHA