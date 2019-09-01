Süper Lig’in ilk 2 haftasında Antalyaspor ve Beşiktaş’a mağlup olarak sezona kötü başlangıç yapan Göztepe, Ege derbisinde konuk ettiği Yukatel Denizlispor’la yenişemedi: 0-0. İlk yarıda iki ekip de pozisyon bulmakta zorlanırken, ikinci devre ise nefesleri kesti. Göztepe 70’inci dakikada penaltı kazanırken, Denizlispor’da Lopes kırmızı kart gördü. Göztepe’nin yeni transferi Soner 75’inci dakikada penaltı atışından yararlanamadı, 5 dakika sonra Bergdich topu çizgiden çıkarıp Göztepe’nin mutlak golünü önledi. Sezona Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle başlayan Denizlispor bu sonuçla ilk puan kaybını yaşarken, Göztepe ise ilk puanını aldı.

Rodallega VAR ama!

25’inci dakikada Titi ile Beto arasında yaşanan anlaşmazlıkta topu önünde bulan Rodallega, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. Ancak (Video Yardımcı Hakem) VAR odasından gelen talimatın ardından hakem Suat Arslanboğa, pozisyonu saha kenarında bulunan VAR kontrol noktasından izledi ve Rodallega’nın kaleci Beto’ya faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 70’inci dakikada Lopes’in ceza sahası içinde topsuz alanda Halil’e yaptığı müdahalenin ardından oyun devam ederken, VAR odasından gelen uyarının ardından hakem Suat Arslanboğa saha kenarında pozisyonu izledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi.

İkinci sarıdan atıldı

Lopes ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 75’te penaltıda topun başına geçen Soner’in vuruşunda kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı. 79’uncu dakikada Denizlispor ceza sahası karıştı. Bergdich’in ters vuruşunda kaleye giden topu yine Bergdich çizgiden çıkardı.

Centilmenlik rüzgarı

Göztepe ve Denizlisporlu futbolseverler arasında centilmenlik rüzgarları esti. Maçtan önce Denizlisporlu taraftarlar, “Göztepe sen bizim kardeşimizsin” tezahüratını yaparken, Sarı- Kırmızılı tribünler de “Hoşgeldiniz” şeklinde tempo tuttu.