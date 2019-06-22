Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken Bordo Mavililer ile ilgili olarak İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Corriere di Bologna gazetesi, Fırtına'nın Bologna forması giyen defansif orta saha oyuncusu Adam Nagy için teklifte bulunduğunu yazdı.

Gazete, 24 yaşındaki Macar futbolcunun teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in planlarında yer almadığı için satış listesine koyulmasına rağmen bu teklifi reddettiğini ve farklı alternatifler üzerinde durduğunu yazdı. Kulübüyle 2021 yılına dek mukavelesi bulunan Nagy, geride kalan sezonda takımıyla 16 maçta forma şansı bulurken gol veya asist kaydedememişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler