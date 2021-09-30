Adam Hanga: Anadolu Efes maçının ne kadar önemli olduğunun farkındayız

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde Real Madrid'in yaz döneminde Barcelona'dan kadrosuna kattığı Adam Hanga açıklamalarda bulundu.





Son şampiyon Anadolu Efes'e karşı oynanacak ilk maçın öneminin farkında olduklarını belirten Hanga, "Büyük bir heyecan ile EuroLeague'e başlıyoruz. EuroLeague turnuvasının ve ilk maçın ne kadar önemli olduğunun farkındayız ki şu anki EuroLeague şampiyonuna karşı başlıyoruz. Bizim için zorlu bir sınav olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımızın önünde başlayacağımız sezona bence hazırız. Şimdiye kadar takım doğru yolda ilerliyor. İyi çalışıyoruz ki şu ana kadar İspanya Liga Endesa'da oynadığımız üç maçı da kazanmış olmamız önemli. EuroLeague'de her maç önemlidir ve iyi bir başlangıç çok daha önemlidir. Real Madrid, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'i birkaç kez mağlup ederken işleri onlar adına zorlaştırdı. Efes'e karşı harika bir çıkardılar. Ama dediğim gibi son şampiyona karşı oynuyoruz ve çok zor bir maç olacağına eminim. Uzun süredir birlikte olan ve özellikle hücumda çok yetenekli oyunculara sahip bir takım. Ancak yeni sezon başlıyor ve biz de bu mücadele için hazırız. Kendi oyunumuzu, kendi oyun tempomuzu düşünerek hazırlanıyoruz. Efes'e karşı hazır olmaya çalışsak da her zaman en önemli şey takım olarak bizim durumumuz" dedi.