Adam gibi adam Christoph Daum

EURO 2020 Elemeleri’nde Arnavutluk ve Fransa maçlarında gollerimizden sonra oyuncularımızın, Suriye’nin kuzeyinde teröre karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na destek için verdiği asker selamı saçma bir şekilde eleştirilmişti. UEFA bir komediye imza atıp bu olayla ilgili inceleme kararı alırken, Griezmann’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macrona’a verdiği asker selamı ise gözardı edilmişti. Tepkilere karşı futbol dünyasından Ay-Yıldızlılar’a destek veren isimlerden biri de ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor’da teknik direktörlük yapan Christoph Daum, milli takım oyuncularının verdiği asker selamını eleştirerek ırkçı söylemlerde bulunanlara tokat gibi cevap verdi.

‘Alman ordusu gibi değil’

Sport1 Televizyonu’na konuşan deneyimli teknik adam, “Türk ordusunun imajı Alman ordusu gibi değil, Türkiye’de herkes askerlere büyük saygı duyar. Türkiye’de 3 kulüpte, yüzlerce oyuncuyla çalıştım ve defalarca futbolcuların asker selamı verdiğine şahit oldum; ancak hiçbir zaman bu kadar olay olmadı.Türk ordusunun ülkede büyük bir saygınlığı var” dedi.

Mehmetçik Vakfı’na bağış

Mehmetçik Vakfı’na bağış yaptığını da belirten Daum, “Alman Ordusu’nun her zaman tartışmalı bir imajı vardır; fakat Türk ordusunda böyle bir şey söz konusu değil. Türk askeri, Alman polisi gibi, arkadaşınız, yardımcınızdır” diye konuştu. 65 yaşındaki teknik adam, ülkemizde görev yaparken İstiklal Marşı’nı söyleyerek herkesin takdirini toplamıştı.