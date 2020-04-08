Ada'da dövüş zamanı
Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu UFC, salgın sonrası oyunun devam etmesi için B planını devreye soktu. UFC başkanı ABD’li Dana White, dövüşlerin adı gizli tutulacak bir adada devam edeceğini ve seyahat kısıtlaması olan ülkelerdeki sporcuları adaya özel uçakla getireceğini açıkladı.
Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu UFC, salgın sonrası oyunun devam etmesi için B planını devreye soktu. UFC başkanı ABD’li Dana White, dövüşlerin adı gizli tutulacak bir adada devam edeceğini ve seyahat kısıtlaması olan ülkelerdeki sporcuları adaya özel uçakla getireceğini açıkladı.
18 Nisan’da Ferguson-Gaethje arasında yapılacak dövüşün söz konusu adada gerçekleşeceğini söyleyen White, "Ada'ya gelecek herkesin sağlıklarından emin olduktan sonra dövüşler başlayacak" diye konuştu.