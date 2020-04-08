Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu UFC, salgın sonrası oyunun devam etmesi için B planını devreye soktu. UFC başkanı ABD’li Dana White, dövüşlerin adı gizli tutulacak bir adada devam edeceğini ve seyahat kısıtlaması olan ülkelerdeki sporcuları adaya özel uçakla getireceğini açıkladı.

18 Nisan’da Ferguson-Gaethje arasında yapılacak dövüşün söz konusu adada gerçekleşeceğini söyleyen White, "Ada'ya gelecek herkesin sağlıklarından emin olduktan sonra dövüşler başlayacak" diye konuştu.