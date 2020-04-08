Ada'da dövüş zamanı

Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu UFC, salgın sonrası oyunun devam etmesi için B planını devreye soktu. UFC başkanı ABD’li Dana White, dövüşlerin adı gizli tutulacak bir adada devam edeceğini ve seyahat kısıtlaması olan ülkelerdeki sporcuları adaya özel uçakla getireceğini açıkladı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Ada'da dövüş zamanı

Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu UFC, salgın sonrası oyunun devam etmesi için B planını devreye soktu. UFC başkanı ABD’li Dana White, dövüşlerin adı gizli tutulacak bir adada devam edeceğini ve seyahat kısıtlaması olan ülkelerdeki sporcuları adaya özel uçakla getireceğini açıkladı.

18 Nisan’da Ferguson-Gaethje arasında yapılacak dövüşün söz konusu adada gerçekleşeceğini söyleyen White, "Ada'ya gelecek herkesin sağlıklarından emin olduktan sonra dövüşler başlayacak" diye konuştu.

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