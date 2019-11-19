Adaçayı, çok eski zamanlarda da kullanılmış, oldukça faydalı bir bitki türüdür. Eski tarihlerden bu yana her derde deva niteliğinde tüketilen adaçayı faydaları ile ön plana çıkıyor. Bu yazımızda adaçayının faydalarının yanı sıra, zararları ve hazırlanışı konusunda bazı bilgiler sunacağız. İyi okumalar diliyoruz.

Adaçayının Faydaları Nelerdir?

- Adaçayının belki de en çok ön plana çıkan faydası, hafızayı güçlendirici yapısının olmasıdır. Özellikle çocuklarda hafızanın daha iyi gelişimini tamamlamasında yardımcı olur.

- Çok sayıda faydası bulunan adaçayının bir diğer özelliği, iltihap önleyici etkisinin olmasıdır. Bitki uzmanları tarafından süt ve alt solunum yolları enfeksiyonları hastalıkları için önerilir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunan adaçayı, koruyucu görevi görür.

- Kişinin cilt hastalıklarının çıkmasında engelleyici bir görev görür.

- Adaçayının bir diğer faydası, kemikleri güçlendirici olmasıdır. Haftada 2-3 bardak adaçayı, sindirimin kolaylaşmasını sağlar.

- Yine şeker hastalığının giderilmesi hususunda adaçayının faydaları bulunuyor.

- Yaşlılığı önlemede fayda sağlıyor.

Adaçayının Zararları

Söz konusu bu şifa bitkisinin yararlarını öğrendik. Peki, adaçayı zararları nelerdir? Bu zararlara daha çok yan etki denilebilir. Bu nedenle şimdi sıralayacağımız bu maddelere adaçayı yan etkileri de diyebiliriz.

- Adaçayı özellikle gebeliğin ilk üç ayında tüketilmemelidir. Yine düşük tehlikesi bulunan gebelikler söz konusu olduğunda, adaçayından mutlaka uzak durulmalıdır.

- Tüp bebek tedavisine başvuranların adaçayı tüketiminden uzak durmaları gerekiyor.

- Emziren anneler adaçayı tüketmemelidir.

- Çocuk sahibi olmaya çalışan tüm bireylerin ve sara hastalığı olanların adaçayından uzak durmaları tavsiye ediliyor.

- Küçük çocuklar için uygun değildir. Fakat çok az miktarlarda yemeklere karıştırılıp verilebilir.

- Tansiyon yükseltici etkisi olduğundan özellikle tansiyon hastaları adaçayı tüketiminden uzak durmalıdırlar.

- Kalp çarpıntısı yaşayabilen bireylerde, devamlı ilaç tüketmek durumunda olanlarda adaçayı tüketilmemelidir.

Adaçayı Nasıl Hazırlanır?

Yukarıda adaçayının zara ve faydaları hakkında genel bilgilendirmeleri yaptık. Peki, adaçayı hazırlama nasıl yapılır. Adaçayı nasıl hazırlanabilir?

Adaçayı demleme yöntemiyle çay şeklinde içilebilir. Adaçayının kuru veya taze olan yaprakları demlenebilir. 3 fincan adaçayı hazırlamak için 8 adet adaçayı yaprağı veya 1,5 kaşık kurutulmuş adaçayı yeterli olacaktır. Bu miktar tamamen adaçayı kullanımı ile alakalıdır. Daha fazla yapılacaksa, daha çok adaçayı tercih edilebilir. İlk olarak suyumuzu kaynatmamız gerekiyor. Su iyice kaynadıktan sonra içine adaçayı yaprakları atılır. Yaklaşık olarak 7 dakika demlenmesi beklenir. Demleme tamamlandıktan sonra bir süzgeç yardımıyla adaçayı bardaklara ilave edilir.

İstenirse balla, istenirse de limonla tüketimi tercih edilebilir. Fakat mümkünse içerisinde şeker atılmadan içilmelidir.

Adaçayı Ne Kadar Tüketilmelidir?

Genellikle bitki uzmanları, adaçayı ihtiyaç duyan kişilere en fazla 15 günlük bir tüketim süresi verirler. Fakat bu süre daha kısa da olabilir. Bu tamamen kişinin adaçayını hangi amaçla tükettiğine bağlıdır. Genel anlamda fazla tüketilmemesi önerilir. Kullanım süresi 3, 7, 12 ve 15 gün arasında değişiklik gösterebilir.

Adaçayı Tüketmeden Önce Kime Danışılmalı?

Adaçayı tüketmeden önce mutlaka bir bitki uzmanına danışılmalıdır. Yukarıda değindiğimiz gibi hamile olanlar, hamilelik şüphesi bulunanlar veya hamilelik dönemi sonrasındaki olanlar adaçayını kesinlikle kullanmamalıdır. Küçük bebeklerde ve çocuklarda kullanımı rahatsızlıklara yol açacağından tüketilmesi önerilmez. Çeşitli hastalıkları olanlar da adaçayı tüketmeden önce mutlaka bitki uzmanına danışmalıdırlar. Herhangi bir engel söz konusu değilse bu şifalı bitki kullanılabilir.

Faydaları arasında kişinin düzenli bir hayata geçmesini sağlama, dinçleştirme ve uyku dengeleme özellikleri de bulunur. Adaçayının bilinçli tüketimi kişinin sağlığına faydalı olurken, bilinçsiz ve yanlış tüketimi de çeşitli sorunlara yol açar.



