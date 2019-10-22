TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalsın'a konuk olan Acun Ilıcalı, telefonundan bir video izletmek istedi. Acun Ilıcalı videoyu izlettiği anda eski eşi Şeyma Subaşı mesaj gönderdi.

Şeyma Subaşı'nın gönderdiği mesajda "Acun selam, ne zaman bi görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey de konuşacağım" yazıyordu.

Gelen mesaj sonrası şoka uğrayan Acun Ilıcalı'nın paniği ekranlara yansıdı.

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Şeyma Subaşı'dan açıklama!

Canlı yayından Acun Ilıcalı'ya gönderdiği mesajın sosyal medyada gündem olmasının hemen ardından Şeyma Subaşı Instagram hesabından açıklama yaptı. Şeyma Subaşı, "Bu tabii ki Şeyma Subaşı'nın başına gelir" dediği olayla ilgili şunları söyledi:

"Az önce Acun'a attığım mesajın canlı yayında çıkmasıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Böyle bir şey kimin başına gelir? Tabii ki Şeyma Subaşı'nın... Hayırlısı böyleymiş, yapacak bir şey yok. Sonuçta Acun'la bir çocuğumuz var ve bizim konuştuğumuz maddi-manevi bir sürü olay var. Bunlardan birinin canlı yayına çıkması benim kaderim diyelim, yapacak bir şey yok. Önceliğimiz kızımız Melisa... Acun'la her zaman bunları maddi-manevi konuşacağız. İnşallah başka bir boyutlara geçmez bu olay, anlayış istiyorum."