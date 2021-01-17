Acun Ilıcalı'nın takımı yine kazandı! Son 7 haftanın lideri...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hisselerine ortak olduğu Fortuna Sittard takımı çıkışını sürdürüyor. Deplasmanda oynadığı Zwolle maçını da 2-0 kazanan Fortuna Sittard, böylece son 7 haftada 5.kez galip gelmiş oldu ve bu dönemin en çok puan toplayan takımı oldu
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hisselerine ortak olduğu Fortuna Sittard takımı çıkışını sürdürüyor. Deplasmanda oynadığı Zwolle maçını da 2-0 kazanan Fortuna Sittard, böylece son 7 haftada 16 puan topladı. Sittard son 7 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi ile 16 puan aldı ve bu aralıkta liderliğe yükseldi
Fortuna Sittard adına golleri Flemming ve Mats Seuntjens kaydetti. Mats Seuntjens geçen sezonu Gençlerbirliği takımında tamamlamıştı
Son 7 hafta Hollanda Eredivisie Puan Durumu
Takım O G B M A Y Av Puan
1 Fortuna Sittard 7 5 1 1 13 7 +6 16
2 PSV Eindhoven 7 4 2 1 20 13 +7 14
3 AZ Alkmaar 7 4 2 1 18 11 +7 14
4 Feyenoord 6 4 1 1 9 1 +8 13
5 FC Groningen 6 4 1 1 12 8 +4 13
6 Vitesse 7 4 1 2 11 7 +4 13
7 S.Rotterdam 7 4 0 3 13 12 +1 12
8 Ajax 6 3 2 1 15 8 +7 11