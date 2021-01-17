Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hisselerine ortak olduğu Fortuna Sittard takımı çıkışını sürdürüyor. Deplasmanda oynadığı Zwolle maçını da 2-0 kazanan Fortuna Sittard, böylece son 7 haftada 16 puan topladı. Sittard son 7 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi ile 16 puan aldı ve bu aralıkta liderliğe yükseldi

Fortuna Sittard adına golleri Flemming ve Mats Seuntjens kaydetti. Mats Seuntjens geçen sezonu Gençlerbirliği takımında tamamlamıştı

Son 7 hafta Hollanda Eredivisie Puan Durumu

Takım O G B M A Y Av Puan

1 Fortuna Sittard 7 5 1 1 13 7 +6 16

2 PSV Eindhoven 7 4 2 1 20 13 +7 14

3 AZ Alkmaar 7 4 2 1 18 11 +7 14

4 Feyenoord 6 4 1 1 9 1 +8 13

5 FC Groningen 6 4 1 1 12 8 +4 13

6 Vitesse 7 4 1 2 11 7 +4 13

7 S.Rotterdam 7 4 0 3 13 12 +1 12

8 Ajax 6 3 2 1 15 8 +7 11





EREDIVISIE GÜNCEL PUAN DURUMU