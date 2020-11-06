Sahasında oynadığı Zwolle maçında iki kez öne geçen ancak üstünlüğünü koruyamayan Fotuna Sittard, geride kalan 8 haftada 3 beraberlik 5 yenilgi aldı ve sadece üç puan topladı.

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu takım sıralamada sonuncu basamakta yer alırken geçen sezonda ilk 8 hafta maç kazanamamıştı. Ligi geçen sezon 26 maçta 26 puanla 16.sırada bitiren Fortuna Sittard, normalde play-out maçlarına kalması gerekiyordu ancak sezon tamamlanamayınca maç yapmadan yeni sezona devam etti