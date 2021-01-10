Acun Ilıcalı'nın takımı Sittard, Kasımpaşa'dan Tirpan'ı kiraladı
Kasımpaşa kulübü, orta saha oyuncusu Mickael Tirpan'ın Hollanda ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a kiralandığını açıkladı. Fortuna Sittard, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hisselerini aldığı takım...
Kasımpaşa kulübü, orta saha oyuncusu Mickael Tirpan'ın Hollanda ligi ekiplerinden ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hisselerini aldığı Fortuna Sittard'a kiralandığını açıkladı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, “Oyuncularımızdan Mickael Sylvain Tırpan sezon sonuna kadar Hollanda’nın Fortuna Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.