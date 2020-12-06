Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 11.haftasında ilk galibiyetini evinde Willem II karşısında aldı. Semedo, Polter ve Flemming'in golleriyle 3-0 öne geçen Sittard, ikinci yarı iki gol kalesinde görse de üstünlüğü korudu ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu takım sıralamada geçen sezonda ilk 8 hafta maç kazanamamıştı. Ligi geçen sezon 26 maçta 26 puanla 16.sırada bitiren Fortuna Sittard, normalde play-out maçlarına kalması gerekiyordu ancak sezon tamamlanamayınca maç yapmadan yeni sezona devam etti