KPMG araştırma şirketi, son 1 ayda sosyal medyada etkileşimlerini en çok arttıran kulüpleri sıraladı. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard listenin zirvesinde yer aldı.

Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi, Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube hesaplarının toplamında yüzde 160.3 etkileşim artışı göstererek zirveye oturdu. Fortuna Sittard'ı sırasıyla, Leeds United (%16.8), Sheffield United (%15.7), Fluminese (%11.5) ve Süper Lig şampiyonu Başakşehir (%10.4) takip etti.

Fortuna Sittard, Hollanda 1. Futbol Ligi olan Eredivisie’de mücadele ediyor. Fortuna Sittard gelecek sezon da Eredivisie’de mücadelesine devam edecek.











