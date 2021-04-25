Hollanda Ligi'nde sezona kötü başlayan ve uzun haftalardır düşme hattından kurtulamayan Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, ADO Den Haag'a karşı aldığı galibiyet sonrası bitime 4 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Ligin 30. haftasından ADO Den Haag'a konuk olan Sittard, sahadan 3-0'lık farklı bir galibiyetle ayrıldı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller, 39. dakikada Zian Flemming, 48. dakikada Sebastian Polter ile 77. dakikada Tesfaldet Tekie'den geldi.

Bu sonuçla ligde 11. galibiyetini alan Fortuna Sittard, puanını 37 yaptı ve bitime 4 hafta kala düşme hattıyla puan farkını 13'e çıkardı. Son sıradaki ADO Den Haag ise 16 puanda kaldı.







