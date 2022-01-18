Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın, uzun süredir devam eden İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alma girişimleri yakın zaman içerisinde resmiyet kazanacak.

The Athletic'te yer alan habere göre 6 aydır Hull City'yi satın almak için bir anlaşma üzerinde çalışan Acun Ilıcalı'nın Ekim ayında, takımın şu andaki sahibi olan Allam ailesiyle 20 milyon Sterlin'lik bir anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Her ne kadar taraflar arasında anlaşmaya varılmış olsa da kurallar gereği satın alımın gerçekleşmesi için İngiliz Futbol Ligi(EFL)'nden onay alınması gerekiyordu. Haberde yer alan bilgilere göre yarın EFL ile bir toplantı gerçekleştirilecek ve bunun sonucunda anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.

11 yıllık dönem sona eriyor

Hull City'nin FA Cup'ta Everton ile oynadığı maçı tribünden takip eden Acun Ilıcalı'nın takımı satın almasıyla birlikte 11 yıldır kulübün sahibi olan Allam ailesinin dönemi sona erecek.







