Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve kritik 3 puanı Başkent'te bıraktı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesi moraller bir hayli bozulurken, Acun Ilıcalı'nun canlı yayında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçeli ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, canlı yayınlanan O Ses Türkiye 2020'nin final bölümünde Ankaragücü-Fenerbahçe maçını izlemeyi ihmal etmedi.

Bu kare, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken Fenerbahçe taraftarı, Ilıcalı hakkında övgü dolu sözler sarf ettiler.

Borçlarının bir bölümünün kapatılmasını sağlamıştı

Fenerbahçe tarafından borçlarının önüne geçebilmek için taraftar desteği ile başlatılan Fener Ol kampanyası, Acun Ilıcalı'nın desteğiyle Sarı Lacivertli kulübe büyük ekonomik destek getirmişti. Acun Ilıcalı’nın sunumu ile ekranlara gelen Fener Ol kampanyası kapsamındaki WinWin, Fenerbahçe taraftarının da maddi desteği ile kulübün borçlarının bir bölümünün kapatılmasını sağlamıştı.



