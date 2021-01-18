Fenerbahçe taraftarının transferini günlerdir beklediği Mesut Özil imza için Londra'dan özel uçakla İstanbul'a geldi.

Özil Ailesi'ni taşıyan özel uçak saat 01.05'te İstanbul'a indi. Eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen yıldız oyuncuyu, sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Emre Belözoğlu ve kulüp yetkilileri karşıladı.

Mesut Özil'in İstanbul'a gelmesinin ardından Acun Ilıcalı da özel uçağıyla Survivor'ın Dominik'teki çekimlerinden ayrılıp Türkiye'ye geldi. Acun Ilısacalı ve Mesut Özil ikilisi kısa sürede bir araya gelecek.

Ayrıca Mesut Özil'in Almanya'daki ağabeyi ve aynı zamanda iki menajerinden biri olan Mutlu Özil de bir iki gün içerisinde Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalama aşamasında İstanbul'da bulanacak.



