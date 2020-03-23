Cengiz Semercioğlu, Cansu Canan Özgen ve Eylem İpek Şafak ile hafta içi her sabah TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Gel Konuşalım programına koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verildi.

Programın sunucularınden Cengiz Semercioğlu kararı sosyal medya hesabından duyurdu ve dizi setleri için de çağrı yaptı. Semercioğlu, "Hafta sonu çalışan herkesin sağlığı için programa 15 gün ara vermeyi uygun gördük... Herkes dikkat etmeli... Dizi setleri de ara vermeli.… " ifadelerini kullandı.

Survivor, O Ses Türkiye, Yemekteyiz gibi programlarla reyting rekorları kıran Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında diğer programların durumu ilgili ise henüz net bir bilgi ise paylaşılmadı.