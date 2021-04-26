Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a veda ettiğini ve İngiltere liginden bir kulüp alacağını açıkladı.

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum" yazdı.



