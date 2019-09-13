Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin mevcut durumu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Beyaz TV mikrofonlarına konuşan Ilıcalı, 'Fatih Terim'in olduğu ligde diğer takımların şansı az mı?' sorusuna, 'Ülkemizi dünyada defalarca gururlandırmış çok başarılı bir hoca. Bu spor ve bizim için bir zevk. Fatih hocamızı takdir ediyoruz ama Fenerbahçemize inanıyoruz.'' cevabını verdi.

Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

'Fener Ol' kampasında taraftarın inancı ve verilen destekten çok etkilendiğini belirten Ilıcalı, 'Fenerbahçe taraftarları benim için bambaşka şeyler ifade ediyor. Bence bütün Türkiye'de bunun farkına vardı. Taraftarın şov zamanıydı ve taraftar şovunu yaptı. Geçen sezon çok zor zamanlar geçirdik ama sonu güzel bitti. Bu tamamen camianın kenetlenmesi ve sahaya yansıması.'' diye konuştu.

Bu haberi de okudular Fenerbahçe'de flaş karar! Ozan Tufan...

'2 transfer daha şart'

Bu sezonki beklentilerini hakkında konuşan Ilıcalı, ''Camia zor bir dönemden geçiyor ve Euro ve Dolar'ın artmasıyla Türkiye'deki ekonomik şartlar zorlandı. Yayıncı kuruluş bile haklı olarak zorlanıyor. Herkes zor durumda. Bu şartlar altında yapılan transferleri çok iyi buluyorum. Yönetimimiz bu konuda çok başarılı ama bence 2 transfer daha şart. Eminim bu konuda çalışmalar sürüyodur ve doğrusu yapılacaktır. Fenerbahçe'nin çok daha güçlü olacağı gerçek.'' dedi.

'Herkes başarılı olsun, Fenerbahçe şampiyon olsun'

Ligin çok renkli geçeceğini belirten ünlü televizyoncu, Galatasaray'ın durumunu konuşmaya gerek yok, çünkü şampiyon bir takım. Beşiktaş şuanda yeni hocasıyla çok iddialı. Trabzonspor'da Ünal hocayı çok severim ve başarısı beni çok mutlu ediyor. Her sezon daha da güçleniyorlar. Başakşehir de Okan Buruk'la yeni bir oluşum içerisine girdi. Mutlaka başarılı olacaktır. Bence çok renkli bir sezon yaşanacak. Ligdeki herkes başarılı olsun, Fenerbahçe şampiyon olsun.'' ifadelerini kullandı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Instagram fenomeni Beren Güney, Mohamed Elneny'i ifşaladı!

'Fatih hocamızı takdir ediyoruz ama Fenerbahçemize de inanıyoruz'

'Fatih Terim'in olduğu ligde diğer takımların şansı az mı?' ve 'Fenerbahçe bu sezon o şanslığını kırar mı?' sorusuna Ilıcalı, ''Ülkemizi dünyada defalarca gururlandırmış çok başarılı bir hoca. Bu spor ve bizim için bir zevk. Fatih hocamızı takdir ediyoruz ama Fenerbahçemize de inanıyoruz. Taraftarın şuandaki ateşi ve yerli oyuncuların artmasından dolayı çok mutluyum. Takıma ruh gelecektir. Emre'ye bir parantez açmak istiyorum. Takıma ve taraftara bambaşka bir hava getirdi. Geçen sene sahada hissettiğimiz Fenerbahçelilik ruhunun artık sağlanması için yerli oyunculara ihtiyacımız var. En doğru proje olarak bunu görüyorum.'' dedi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Türk futbolunun beklentileri karşılayamayan yıldızları

'Forvet, orta saha, kanat, defans... '

En iyi transferlerin Fenerbahçe'nin yaptığını belirten Ilıcalı, ''Forvet, orta saha, kanat, defans... Oraları doldurduk. Maalesef şuanki durum nedeniyle en iyi transferler yapılsa da en güçlü kadro olmadı. Ara gerçekçilikle çok açıldı ama bu inşallah kapanacak.'' dedi.