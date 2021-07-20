Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak Hürriyet Gazetesi'ne röportaj verdi. Ilıcalı röportajda özel hayatından Survivor'a kadar birçok konudan bahsederken, futbol , Fenerbahçe ve UEFA maçları hakkında da konuştu.

Acun Ilıcalı, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen platformuyla ilgili şu sözleri söyledi.

"25 TL'YE MAÇLAR SEYREDİLEBİLECEK"

1 milyon aboneye dayandıklarını belirten Ilıcalı, UEFA maçlarının artık Exxen'de yayınlanacağının hatırlatılması üzerine "Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon Euro’dan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım" diyen Ilıcalı, "Patron çıldırdı" yorumuna karşılık olarak şunları kaydetti:

"Aynen... Aylık 25 TL’den başlayan fiyatlarla maç seyredilebilecek. Çok kazandığım zaman değil, daha çok insan seyrettiği zaman mutlu olan biriyim."

"MESUT ÖZİL KONUSUNDA RİSK ALDIM"

Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in Fenerbahçe transferindeki katkısını anlatırken şunları söyledi;

"Fenerbahçeli taraftarların bir rüyası vardı. O da Mesut’un Fenerbahçe’ye gelmesi. Başkanımız bu konuda büyük çaba harcadı. Ben de Mesut’la olan dostluğumu kullandım ve o bu Mesut üzerinde ikna edici oldu.

Çocukluğundan beri koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır Mesut. Çok ciddi teklifler varken güvenip Türkiye’ye geldi. Ben başka takım taraftarlarının bu olaya tepki göstereceğini zannetmiyorum. Benim Fenerbahçe’ye desteğim diğer takım taraftarlarına da örnek olmalı.

"BEN ÇILGIN BİR FENERBAHÇELİYİM AMA..."

Ben çılgın bir Fenerbahçeliyim, evet. Takımım için elimden gelen her şeyi yaparım, evet. Ama karşı takımlara olan saygım ve onlara karşı olan takdirim hiçbir zaman azalmadı, azalmayacak."

Kaynak: Hürriyet







