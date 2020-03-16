'Survivor 2020' dün akşam 20. bölümüyle ekranlara geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımının dokunulmazlık için kıyasıya mücadele ettiği bölümde her şey final oyununa kaldı.

Dokunulmazlığın ilk turunu alan ünlüler, 15 Mart Pazar akşamı oynanan 2. turu gönüllülere kaptırdı. Ardından final oyunu için iki takım da üç yarışmacı çıkardı.

Ünlüler takımı Berkan, Elif ve Barış ile oynayacaklarını söylerken gönüllüler takımından Yunus Emre, Cemal Can ve Evrim oyuna çıktı.

Ancak Cemal Can'ın oyundaki isteksiz hareketleri, Evrim'in oyun kaybedip gülmesi Acun Ilıcalı'yı çıldırttı. Dokunulmazlığı ünlüler takımının kazandığın ilan eden Ilıcalı, ilk kez bir takıma sert çıktı.

Ilıcalı, "Final oyununda burada gördüklerim, Survivor tarihinde çok az gördüğüm şeyler. Kimi çıkarttınız ne niyetle çıkardınız anlamadım. Bu takımda bir şeyler var, benim bunu öğrenmem lazım."

Yarışmacı geliyor yarışıyor, oyun kaybediyor ve gülüyor. Evrim senden bahsediyorum, normalde bir çay için ortalığı birbirine katarsın, yan yatıyorum diye 15 dakika ağlıyorsun. Burda oyun kaybetmişsin gayet güzel gülüyorsun. Ardahan yanına seni teselli etmeye geliyor, boşver, rahat ol tarzında bir cevap veriyorsun" dedi.

Bu sözlerden sonra kendini açıklamaya çalışan Evrim ise, "Başka şeyler de var ama elimden geleni yaptı. Ben zaten yarışmak istedim ama arkadaşlarım sakatlanırsam diye istemedi. Sonrasında ben parkura çıktım, tabi ki düşüremeyince çok üzüldüm" şeklinde konuştu.

Ardından Cemal Can için de konuşan Acun Ilıcalı, "Cemal Can 50 metre fark yiyor, normalde parkurların fırtına ismi.Ya o isteksiz zorla çıkardınız ya da kafası başka yerde. Niye bu dörtlüyle çıktığınızı anlamadım. Benim gözlemim şu kendisini biraz rahat hisseden arkadaşlar yüzünden bu takımdan bu hafta bir kişi gidecek. Ben 10 yıldır bu yarışmayı sunuyorum, kusura bakmayın ama bugün final oyununda yarışan Yunus Emre dışındaki iki kişi çok isteksizdi" diyerek tepkisini dile getirdi.

Cemal Can şaşırttı

Öte yandan dokunulmazlık için final oyununa çıkan Cemal Can, 'dördüncü günden Survivor'dan şikayet etmeye başladım' diyerek mutsuzluğunu dile getirdi. Yarışma alanında rakibine sitem eden Cemal Can şunları söyledi:

Ben daha dördüncü günden başladım şikayet etmeye. Adada yaşamak çok zor. Özlem zorluyor. Zayıfladık iyice. Dayanamıyorum, bitirdim kafamda. Survivor benim için bitti.