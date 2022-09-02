Hull City, bir süredir gündeminde olan Dimitrios Pelkas'ın transferini bitirdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi, Pelkas'ın Fenerbahçe 'den kadroya katıldığını resmen açıkladı. Konuya ilişkin Fenerbahçe de bir açıklama yayınlarken Yunan yıldızın kiralık olarak Hull City'ye gittiği belirtildi.

Bu transferin ardından kulübün sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Yunan futbolcu için bir mesaj paylaştı.

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu takıma, bu şehre ve bize inandığın için çok mutluyum. Çok isteyerek ve büyük hayallerle geldiğini biliyorum. Beraber çok güzel şeyler yaşayacağımızdan şüphem yok. Ailemize hoş geldin benim Yunan kardeşim."







