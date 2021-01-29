Fortuna Sittard'ın ortağı ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Story Box'ın Youtube kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, İngiltere'den bir kulüp satın alabileceğini söyledi ve Fortuna Sittard'ın şu anki form grafiğinden memnun olduğunu vurguladı.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

Fenerbahçe ile çok yakın bir duruşum var şu anda ama ben Galatasaray stadında maç çıkışında, milli maç sonunda, Galatasaray taraftarlarıyla buluştum. Oradaki sevgi başkaydı. Tribünlerdekilerle sarmaş dolaşız. İnsanlar benim karşı tarafa negatif duygular içerisinde olmadığımın farkındadır. Takım ayırt etmem. Bunu da insanlara geçirebildim bence.









ACAYİP MUTLULUK VERİCİ

Fortuna Sittard ile hedefimiz 12. olmaktı ve şu an 11. sıradayız. Yeni bir hedef bulmamız lazım. Çok iyi gidiyor takım. Sonuncuyduk ilk beş hafta tamam mı? Altıncı hafta sonuncuyuz. Hoca ile görüş ayrılığına düştük. Yollarımızı ayırdık. Yardımcı hoca ile konuşurken hocadan bir elektrik aldık. Bizim görüşlerimiz ile aynı görüşte olması, adama bir şans vermemiz gerektirdi. Şans verdik. Takım onu yeniyor, bunu yeniyor. 7 maç, 5 galibiyet. Hollanda lig lideriyiz. Acayip mutluluk verici.

İNGİLTERE'DEN BİR TAKIM ALMA İHTİMALİM VAR

Futbol takımlarında ülke ekonomisi çok yüksek bile olsa, nüfus diye bir çarpan var aslında. Hollanda 12, 13 milyonluk bir ülke iken ancak Türkiye'nin yakınına yaklaşabiliyor. O yüzden öyle çok büyük bir ekonomi şu anda yok ama İngiltere'de bir takım alma ihtimalim var. O zaman farklı şeyler olabilir. Premier Lig'e çıkma adayı olan bir takım da olabilir. İngiltere'de maç seyret hayatın değişir. O maçlar, seyirciler, inanılmaz bir şey.