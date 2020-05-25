Survivor'ın 86. bölümününde futbol maçı yine nefesleri kesti.

Survivor 2020 yarışmacıları ile Acun Medya ekibi arasında çekişmeli bir futbol maçı ekranlara geldi.

Survivor'da oynana ilk futbol maçının ardından sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında olan milli futbolcu Ayvan Yanaç, maç öncesinde iddialı bir mesaj vererek 'Sahada iyi durun ki sarsılmayın' dedi.

Bir pozisyonda Aycan, Acun Ilıcalı'yı düşürürken Acun Ilıcalı'nın uzun süre yerden kalkamadı. Ciddi bir sakatlık yaşamayan Acun Ilıcalı, maça devam ettiği ve galibiyette büyük rol oynadı.

Daha önce Fenerbahçe taraftarı olduğunu açıklayan Aycan Yanaç'a ise müjde Acun Ilıcalı'dan geldi.

Acun Ilıcalı, "Aycan sana özel bir selam var onu söyleyim. Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullandı.