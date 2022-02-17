Acun Ilıcalı 'Yeni Salah' demişti! Allahyar Sayyadmanesh şaşkınlığı!

Fenerbahçe 'nin sezon sonuna kadar Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. 31 Ocak'ta Hull City'ye imza atan ve 5 Şubat'ta Preston, 8 Şubat'ta ise Derby County maçına çıkan Allahyar Sayyadmanesh, ardından oynanan Fulham ve Sheffield United karşılaşmalarının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Şota Arveladze'nin neden böyle bir karar aldığı merak ediliyor.

ALLAHYAR SKOR KATKISI YAPAMADI

Hull City'nin 1-0 kaybettiği Preston maçında 6 dakika, 3-1 mağlup olunan Derby County maçında da 25 dakika sahada kalan Allahyar Sayyadmanesh, skora katkı yapamadı.

ACUN ILICALI: ALLAHYAR YENİ SALAH OLABİLİR

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, daha önce düzenlediği basın toplantısında Allahyar Sayyadmanesh transferine değinmiş ve İranlı forvet için 'Yeni Salah olabilir' ifadelerini kullanmıştı. Acun Ilıcalı söz konusu basın toplantısında transferle ilgili aldığı soruya "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Şu an sağlık kontrollerinden geçiyor. Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir" cevabını vermişti.

ALLAHYAR SAYYADMANESH'İN KARİYERİ

Fenerbahçe 2019-20 sezonu başında 753 bin euro karşılığında İstiklal'den kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh'i önce İstanbulspor sonra da Zorya'ya kiralamıştı. Ukrayna ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Allahyar, geçtiğimiz haftalarda sezon sonuna kadar Hull City'ye kiralanmıştı. Zorya formasıyla toplam 50 maça çıkan genç forvet 15 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. (Akşam)