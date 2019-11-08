Acun Ilıcalı'nın canlı yayında açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

Ben yapımcılığı çok seviyorum. Muhabirlikle başladım. Muhabir hem yapımcı hem sunucu gibi bir şey bana göre. Şimdi aynı sistemi biraz büyüttüğümü düşünün. Yapımcılığı çok seviyorum.

BOTOKS YAPTIRMIYORUM

Botoks da yaptırmıyorum, bir şey de yaptırmıyorum. Bu bizim ailenin genleri olabilir. Gece yarısı yemek yemem. Bizim kilo almamamız lazım, frene basıyorum. Haftada 3 gün futbol, 3 gün de ayak tenisi oynadığım oluyor.

SURVIVOR'DA YÜZDE 90 UĞUR PEKTAŞ YARIŞACAK

Acun Ilıcalı canlı yayında Survivor'da bu sene yarışacak 2. yarışmacının da adını açıkladı. Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu ve Arka Sokaklar'da yıllarca rol almış oyuncu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle yarışacağını belirtti.

EXATLON YOUTUBERS İÇİN DOMİNİK'E GİDİYORUZ

Exatlon Youtubers için bu hafta Dominik'e gidiyoruz. 16 tane Youtuber olacak. Oğuzhan Uğur var. Enes Batur yok. Enes geldi adaya ama çok Eneslik değil biraz. Bizim 7-8 kişilik ekibimiz var onlarla birlikte karar veriyoruz. 8 ayrı beyiniz. Hepimiz farklı düşünüyoruz. Kafalarımızın farklı olduğu belli. Beraber bir şeye ortak kanaat getirdiğimiz zaman o işin tutmama ihtimali yok.

BİR ÇOCUK DAHA OLABİLİR

Çocukları çok seviyorum. Benim annem 7 kardeşti. 10 yaşındayken ben, beni ananemlerim evine yollamışlardı. O yüzden ses olayına alışkanlığım var. Kendi kızlarıma karşı duygularım farklıdır. Şımarık çocuklara karşı antipati duyuyorum. Bir çocuk daha olabilir. Bir şey planladığım yok da, çok seviyorum çocukları ama.